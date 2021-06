Torino, Milinkovic-Savic esce dall'ombra del fratello e punta la titolarità dopo il rinnovo

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic è pronto a lasciare l'ombra del fratello per mettersi in proprio da titolare del Torino. Il club granata ha apprezzato i suoi miglioramenti e la maturazione, Juric ne apprezza la leadership dentro lo spogliatoio. Il portiere più alto della Serie A, con ben 202 cm di altezza, a giorni festeggerà il rinnovo di contratto pluriennale per il quale manca solo la firma poi, con Sirigu potenzialmente in partenza, potrebbe prendersi lo spazio che aveva già iniziato a intravedere nella passata stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.