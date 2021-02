Torino, non basta l’equilibrio. Servono i 3 punti

L’equilibrio perfetto che il Torino ha reperito nelle ultime giornate dopo la cura Nicola ha bisogno di un’evoluzione. Per quanto i granata non siano più incappati in nessuna sconfitta, non possono essere sequenze di pareggi a tirare fuori la squadra piemontese da una lotta salvezza alla quale per potenzialità di rosa non dovrebbero nemmeno partecipare. Ben venga il punto conquistato contro il Genoa visto lo stato di forma esaltate dei rossoblu, ma nel prossimo turno la sfida contro il Cagliari sa di vero e proprio crocevia. Sia su un versante che sull’altro. Un successo permetterebbe ai granata di allungare a più 5 sulla concorrente più immediata, mentre una sconfitta risucchierebbe anche i ragazzi di Nicola nelle paludi della zona retrocessione. Dunque se da un lato lo step mentale compiuto è apprezzabile e va sottolineato, dall’altro è obbligatorio fornire qualche garanzia di classifica in più. La prossima gara sa di crocevia, o in un senso o nell’altro.