Torino, non tramonta l'idea del ritorno di Praet: granata determinati a riportarlo in Italia

In casa Torino non tramonta l'idea di riportare in granata Dennis Praet, con il belga rientrato al Leicester dopo il prestito della passata stagione ed il mancato riscatto da parte del Torino. In questa sessione il trequartista è stato accostato alla Fiorentina e alla Sampdoria, ma i granata si confermano i più determinati a riportarlo in Italia. Lo riporta Il Corriere dello Sport.