Torino, prima offerta (già rifiutata) alla Fiorentina per Fortini. Ma non è l'unico viola che piace

Asse particolarmente caldo quello tra la Fiorentina ed il Torino, con il club granata che avrebbe messo nel mirino diversi giovani calciatori viola reduci da un'annata complicata e adesso ai margini del club. Come riferito da La Stampa, l'obiettivo numero uno resta Niccolò Fortini, duttile esterno di difesa, capace di giocare all'occorrenza sia in una difesa a 4 che in una a 5 su entrambe le fasce di campo. L’offerta iniziale da 5 milioni di euro non è stata ritenuta sufficiente dalla Fiorentina, ma i contatti tra le parti proseguono e la sensazione è che un accordo possa essere raggiunto prima del raduno del 10 luglio.

Sul tavolo c’è anche il nome di Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004 rientrato a Firenze dopo l’esperienza in prestito al Las Palmas. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi conosce bene il giocatore e lo considera il profilo ideale per dare qualità e ordine alla manovra del Torino, alla ricerca di un regista capace di agire davanti alla difesa.

Infine, il Torino continua a seguire il difensore centrale Pietro Comuzzo. L'idea della Fiorentina è quella di mandarlo a giocare con continuità in prestito ma la dirigenza del club granata vorrebbe inserire anche un diritto di riscatto.