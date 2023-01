Torino, Ola Aina è rientrato in gruppo. Effettuato l'intervento chirurgico a Djidji

Dopo il successo di Firenze, il Torino ha ripreso oggi la preparazione in vista dell'Empoli. Questo il report del club granata: "Allenamento tecnico alternato con la parte atletica per i granata, che in mattinata al Filadelfia hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo ad Empoli. Aina è tornato in gruppo. Lavoro differenziato per Pellegri e Schuurs, mentre Lukic ha proseguito con il programma di recupero.

Djidji è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata sabato sera dopo uno scontro di gioco nella partita contro la Fiorentina. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua equipe, presso l’ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino".