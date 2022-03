Torino, per Ansaldi rinnovo low cost e ruolo da chioccia: potrebbe seguire le orme di Moretti

Christian Ansaldi ha il contratto in scadenza con il Torino ma potrebbe comunque rinnovare per un'altra stagione. Certo, per rinnovare però dovrà tagliarsi in modo consistente l'attuale ingaggio e accettare un ruolo in stile chioccia per i più giovani, un po' come quello ricoperto nell'ultimo anno di carriera da parte di Emiliano Moretti, prima di diventare team manager e poi collaboratore di Vagnati. Se l'argentino a 35 anni sarà disposto a questo "ridimensionamento" economico e sportivo, allora il prolungamento sarà quasi una formalità, altrimenti arriverà l'addio. A riportarlo è Tuttospost.