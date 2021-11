Torino, Pjaca: "Sto lavorando bene, la squadra può ancora crescere. Ci mancano alcuni punti"

Marko Pjaca, attaccante del Torino, parla ai microfoni della tv ufficiale granata analizzando le proprie condizioni fisiche e la stagione della squadra: "Mi sento bene. Non sono al top perché devo giocare per rientrare in forma. Era molto importante tornare a La Spezia, così non dovevo aspettare altre due settimane dopo la sosta. Sto lavorando bene, mi sento bene. Gli allenamenti di Juric sono intensi e forti. Ci stiamo già preparando alla partita dopo la sosta. Stiamo lavorando bene e spero che il lavoro ripaghi. A me piace molto il modo in cui ci fa giocare. Sappiamo tutti quello che dobbiamo fare in campo".

Siamo quasi a un terzo della stagione. A che punto siete arrivati?

"Secondo me, ci sono ancora margini di miglioramento. Giochiamo bene, ma forse non abbiamo fatto tutti i punti che avremmo meritato. Ci mancano alcuni punti. Speriamo di fare meglio dopo la sosta".

Che gruppo siete?

"Siamo un gruppo bellissimo. Ci aiutiamo l'uno con l'altro e credo che si veda anche in campo. Tutti abbiamo fiducia in questa squadra e vogliamo fare più punti. E' vero. Io parlo italiano, ma conosco Josip (Brekalo ndr) già da tempo. Anche con Lukic e Vanja mi trovo bene perché parliamo la stessa lingua".