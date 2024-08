Torino, procede bene la trattativa per Mengi: il difensore del Luton è vicino, i dettagli

Il Torino vuole un altro rinforzo per la retroguardia. Secondo quanto riportato da La Stampa, dopo gli addii di Alessandro Buongiorno, Koffi Djidji e Ricardo Rodriguez, senza dimenticare quello di Raoul Bellanova, l'obiettivo principale dei granata è Tedon Mengi. È corsa contro il tempo per trovare il calciatore che manca a Paolo Vanoli, costretto a inventarsi prima Mergim Vojvoda e adesso Adrien Tameze, per la verità già proposto da Juric, nei tre dietro. Vagnati ha l'accordo con il diretto interessato, ma manca ancora quello con il Luton.

C'è ottimismo perché il club retrocesso in Championship sembra essere propenso ad accettare l'offerta dei piemontesi, che lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto a 5-6 milioni di euro. Salvo sorprese dunque il difensore che ha giocato con Paul Pogba e Cristiano Ronaldo al Manchester United dovrebbe sbarcare in Italia.

In carriera Mengi vanta 2 gare con il Manchester United, 49 presenze con i Red Devils Under 23, 30 gare e 2 reti con l'Under 18, 4 gettoni in Youth League, 38 match e un gol con il Luton, 10 apparizioni con il Birmingham e 9 sfide con il Derby. L'inglese ha preso parte a 6 partite con l'Under 17 della Nazionale, 4 con l'Under 18, una con l'Under 20 e una con l'Under 21.