Torino, ribaltate del tutto le gerarchie in porta. C'è Berisha come nuovo numero uno

Etrit Berisha ha rovesciato le gerarchie in casa Torino. Il portiere, ex Lazio, Atalanta e SPAL, si è preso la maglia da titolare, finora indossata da Vanja Milinkovic-Savic. Ottima la prestazione con la Salernitana, da migliore in campo, con una ottima parata sull'ex compagno di squadra Verdi. La scelta di Juric contro il Milan sarà quella di andare avanti con il nuovo titolare.