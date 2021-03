Torino, Rincon: "Dobbiamo vincere per la classifica. Sanabria ha piedi fini, approfittiamone"

Ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Torino-Sassuolo ha parlato Tomas Rincon, centrocampista del granata: "Siamo consapevoli che la partita è importante per il nostro percorso e la nostra classifica. Abbiamo fatto un’ottima partita con l’Inter, deve essere la base, dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, attenti dietro e avere la personalità di giocare la palla, con tranquillità perché non andiamo in guerra. Dobbiamo essere lucidi e determinati, dobbiamo vincere perché la classifica lo chiede. Sanabria si è messo a disposizione da subito, è arrivato positivo al Covid ma si è messo subito a disposizione. Si vede che ha piedi fini, dobbiamo approfittare di queste caratteristiche per farlo segnare, così come gli altri attaccanti”.