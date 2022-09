Torino, settimana di incontri per Cairo: il presidente parlerà anche con Vagnati e Juric

Settimana di incontri quella che sta per cominciare in casa Torino. Il presidente Urbano Cairo scenderà in campo in prima persona per parlare con diversi elementi, fra dirigenza, campo e guida tecnica per valutare alcune situazioni. La più spinosa riguarda il direttore sportivo Vagnati, il cui contratto scadrà nel 2023. Il numero uno granata, si legge su Tuttosport, punta molto sul dirigente che è sempre stato in prima linea in questa prima parte di campionato malgrado il diverbio finito in rete con il tecnico Juric e ora è concentratissimo sul mercato di gennaio. Allo stesso tempo ci sarà da sistemare la situazione del tecnico, il cui contratto scade nel 2024, e capire le intenzioni.