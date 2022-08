Torino, sondaggio per Piatek. La Salernitana ha comunque tempo per studiare il rilancio

Importanti novità per quanto riguarda il futuro di Krzysztof Piatek. Il polacco, da tempo nel mirino della Salernitana, ha deciso nuovamente di prendere tempo ed aspettare gli ultimi giorni di mercato per scegliere la sua prossima squadra. Intanto nelle ultime ore c'è stato un sondaggio concreto da parte del Torino, che però dovrebbe prima liberarsi di alcuni calciatori con l'ingaggio pesante a causa dei costi dell'operazione. A riportarlo è tuttosalerniana.com, che aggiunge come i campani hanno dunque tutto il tempo per studiare il rilancio.