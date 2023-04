Torino, strada in discesa per il rinnovo di Milinkovic-Savic. Contatti costanti con Kezman

Appare in discesa la strada verso il rinnovo di Vanja Milinkovic-Savic con il Torino. Come riporta Tuttosport i contatti con Mateja Kezman, agente del portiere serbo, vanno avanti senza soste, tanto che a breve potrebbe arrivare la fumata bianca per l'accordo.