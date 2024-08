Torino sul difensore Hranac. Vagnati è pronto ad offrire 5 milioni più uno di bonus

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport conferma: a Vagnati interessa Robin Hranac e le trattative sono cominciate. 24 anni, nella Repubblica Ceca ha rappresentato una delle sorprese più positive della scorsa stagione. Gioca nel Viktoria Plzen, società con cui è sotto contratto sino al 2027. Da centrale del Viktoria ha vissuto una stagione per lui superlativa, con addirittura 52 presenze, 3 gol e 4 assist tra campionato (3° posto finale), Coppa nazionale e Conference League (15 le partite in Europa, fra qualificazioni e turni autunnali e invernali). Un crescendo che lo ha portato a marzo a conquistare anche la nazionale maggiore, sino a essere convocato agli Europei

Al Torino il ragazzo piace molto anche per via del suo eclettismo tattico, non solo per la cifra tecnica, le sue capacità in marcatura e la personalità mostrata anche agli Europei. In una difesa a 3, infatti, Hranac può agire sia da centrale sia da braccetto di destra. Una virtù non da poco, dal momento che (con Buongiorno ceduto al Napoli e Schuurs ancora per diversi mesi out) Vanoli ha dovuto rifugiarsi nell’utilizzo di Coco al centro della difesa (ma era stato preso come braccetto di destra...). Il dt granata ha dato la disponibilità a investire 5 milioni più uno di bonus per il cartellino del ceco. Il Viktoria Plzen per adesso ha preso tempo, anche se comunque ritiene la proposta non ancora sufficiente.