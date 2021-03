Torino, tanti volti inediti verso Crotone

Il ritorno alla normalità del Torino passa attraverso il prossimo impegno di campionato contro il Crotone. Una trasferta da non sottovalutare per la conquista di tre punti che potrebbero significare tanto in chiave salvezza, anche se saranno da tenere d’occhio le modifiche tattiche che Serse Cosmi potrebbe organizzare per la squadra calabrese.

I granata dovrebbero proseguire sulla strada del 3-5-2, tutto da disegnare anche al netto delle tante indisponibilità causa Covid che hanno decimato la rosa granata nel corso delle ultime settimane. Parecchi volti inediti potrebbero animare la lista dei convocati, a partire da Ferirgra che fino ad oggi non era mai stato preso in considerazione vista l’imminente scadenza contrattuale. Tra i primavera spiccano i profili di Kryezu, Spina, Hotvath, Celesio e Greco, che con Todisco si aggiungeranno alla lista dei disponbili.