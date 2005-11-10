Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: torna Adams, c'è Oristanio. Gomez unica punta
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Simone Lorini
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Oggi alle 19:37Serie A
autore Simone Lorini
12.10.2026 19:37Serie A
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Queste le formazioni ufficiali di Torino-Udinese, ultima gara del sesto turno di Serie A:
TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Oristanio; Adams, Simeone.
A disposizione: Mascardi, Patterson, Biraghi, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Vlasic, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Isamajli, Gineitis, Zapata.
All. Abate
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Alaba, Davis, Bertola, Palma, Arizala, Kabasele, Miller, Jovanovic.
All. Runjaic
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Cavallina - Zezza
IV ufficiale: Massa
VAR: Volpi
AVAR: Camplone
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