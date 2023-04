Torino, Vagnati: "Juric? Troppo allarmismo, ha un altro anno di contratto. Rinnovo non è un tema"

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Calcio Totale, sulla Rai, dopo il pareggio per 1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: "Stasera abbiamo visto sue belle squadre, che cercano di fare un calcio diverso ma propositivo. Abbiamo provato entrambe a vincere la partita e il dispiacere più grande è aver chiuso il primo tempo sotto, non meritavamo. Ora pensiamo alla prossima partita".

Nel pomeriggio si è giocato un Sassuolo-Torino come finale del Torneo di Viareggio. Quanti di quei giovani tra un paio d'anni potranno giocare in Serie A?

"Quest'anno il Viareggio era per l'Under 18, per quel che riguarda la nostra Primavera siamo soddisfatti ma giocare con i grandi è un'altra cosa. Abbiamo giocatori con il potenziale ma magari li faremo crescere altrove".

Il percorso di Radonjic è quello giusto?

"Deve trovare la continuità nel quotidiano, mantenendo alta concentrazione e ritmo. Quello che fai in settimana te lo ritrovi la domenica. Nell'ultima parte di stagione si sta allenando molto bene, spero che abbia capito il suo valore perché come tecnica e forza potrebbe giocare in un top club".

Il rinnovo di Juric?

"C'è stato troppo allarmismo per questa situazione. Ne ha parlato anche il presidente. Ha un altro anno di contratto e siamo contenti. Cercheremo di fare più pountoi possibili e a fine anno capiremo eventuali altre cose, ma non è un tema, visto il contratto in essere".

Il futuro di Schuurs?

"Siamo contenti ed è uno di quei ragazzi che ha volgia di lavorare, di mettersi in discussione e di curare ogniu particolare. Arriva da una famiglia di sportivi, sta crescendo molto anche grazie a Juric".