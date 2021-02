Torna la Champions - Barcellona contro PSG è sfida infinita. Anche per Leo Messi

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Barcellona-PSG può considerarsi a tutti gli effetti una "grande classica" della storia recente della Champions League. Quella di questa sera infatti sarà la nona sfida negli ultimi 8 anni fra le due squadre che in passato non si sono risparmiate colpi di scena, risultati a sorpresa e frecciate di mercato. Nel 2012/2013, ai quarti, passò il Barcellona, mentre nel 2014/2015 ci furono addirittura 4 incroci: nel girone un successo per parte. Poi ai quarti doppietta di vittorie per i blaugrana e semifinale conquistata. Ma la sfida più famosa è certamente quella del 2016/2017: andata a Parigi, 4-0 per i transalpini. Poi il ritorno al Camp Nou e la magia della Champions che prende il sopravvento. 6-1 finale davanti a 97mila spettatori e PSG eliminato. E stasera, come detto, il nono atto della sfida, in attesa del decimo il prossimo 10 marzo.

Riflettori puntati su Leo Messi - Inevitabilmente, anche per l'assenza del grande ex Neymar, gli occhi del mondo saranno puntati sulla Pulce. L'argentino infatti continua ad avere il proprio contratto in scadenza e, potenzialmente, potrebbe addirittura aver già firmato con altri club in vista del prossimo anno. Così non è e per una decisione definitiva si attenderanno le elezioni blaugrana e la fine della stagione, ma a prescindere da quello che potrà succedere il nome di Messi continua ad essere accostato a quello dei campioni di Francia. E i motivi alla base di questi conitnui rumors sono evidenti: Al-Khelaifi non ha mai nascosto il proprio amore per Leo e la propria voglia di portarlo all'ombra della Tour Eiffel. Dove ritroverebbe l'amico Neymar e dove potrebbe continuare a lottare per trofei ambiziosi. Ma pure dove avrebbe garantito un contratto extralarge, secondo quelle che sono le sue richieste. Poche altre squadre al mondo, in fondo, potrebbero permettersi un esborso economico come quello richiesto dalla Pulce. Anche per questo, ma non solo per questo, Barcellona-PSG sarà soprattutto la sfida di Leo Messi.