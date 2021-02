Torna la Champions - Morata nei magnifici quattro: riprende la caccia al trono di Lewandowski

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Robert Lewandowski è un po’ indietro, ma ha tempo per difendere il suo trono. Il centravanti polacco è il capocannoniere in carica della Champions League, vinta nel 2020 dal Bayern Monaco anche grazie ai suoi gol. Quindici, per l’esattezza. In questa edizione, il classe ’88 ne ha segnati tre in quattro partite: buona media, numeri lontani dal primo posto. Almeno per ora.

Morata e gli altri: quattro a quota sei gol. L’attaccante spagnolo della Juve, che in media ha segnato una rete ogni 75 minuti in questa edizione, è tra i magnifici quattro che a oggi detengono il primato. Come lui, hanno esultato sei volte in questa Champions anche Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Neymar (PSG) e Marcus Rasfhord (Manchester United). Quest’ultimo è l’unico già fuori dai giochi della quaterna; seguono a cinque reti Immobile (Lazio), Giroud (Chelsea) e Plea (‘Gladbach). E Cristiano Ronaldo? Il fuoriclasse della Juve è nel gruppone che ha segnato quattro gol; più attardato l’eterno rivale Messi, fermo a tre reti.

La classifica marcatori della Champions dopo la fase a gironi

6 gol: Haaland, Morata, Neymar, Rashford.

5 gol: Giroud, Immobile, Plea.

4 gol: En-Nesyri, Torres, Jota, Ronaldo, Benzema, Fernandes, Lukaku, Berisha.