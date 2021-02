Torna la Champions - Reds in crisi: Klopp cerca risposte nell'habitat naturale del suo Liverpool

Nel 2015, pochi mesi dopo essersi seduto sulla panchina del Liverpool, Jurgen Klopp guidò i suoi Reds alla finale di Europa League contro il Siviglia. Una grande serata di calcio al St. Jakub Park di Basilea, che però vide il successo del Siviglia per 3-1. Tanta delusione e qualche critica per il Klopp oramai "abituato" a perdere le finali, ma col senno di poi quella serata diede il là al ritorno in grande stile dei Reds nella scena europea dopo qualche anno di anonimato. Il campionato in quel 2015-2016 era oramai compromesso e l'ottavo posto finale lasciò fuori il Liverpool dall'Europa. Ma dalla stagione successiva, la 2017-2018, ecco l'exploit: la finale di Champions League raggiunta e persa contro i cannibali del Real Madrid. Finale chiama finale però e così l'anno successivo ecco la rivincita contro il Tottenham. E questa volta sì che Klopp può festeggiare, con la Champions alzata al cielo nella notte del Wanda Metropolitano. Lo scorso anno arrivò l'eliminazione agli ottavi, in quella strana notte con un Anfield pieno nonostante il lockdown già iniziato in quasi tutta Europa.

La Champions come ancora di salvezza - In questa stagione, anche per colpa degli infortuni in difesa, il Liverpool sta faticando terribilmente. Sesto in campionato a distanza siderale dal City capolista, fuori dalla FA Cup e fuori dalla Coppa di Lega, i Reds stanno ansimando ben più del previsto. Per capirci, in Premier League nelle ultime 10 giornate sono arrivate solo 2 vittorie con 5 sconfitte e 3 pareggi. Ora però, con la ripresa della Champions, ecco che Klopp cercherà il pronto riscatto: davanti si troverà il gagliardo Lipsia di Nagelsmann, uno che proprio da Klopp ha tratto ispirazione per i successi recenti.