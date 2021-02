Torna la Champions - Uno squadrone con Buffon, Ramos e Messi: la top 11 a scadenza

Riparte la massima competizione continentale. Oggi in campo Lipsia-Liverpool e Barcellona-PSG. Domani tocca alla Juve, la prossima settimana Lazio e Atalanta.

Quella che sta per riprendere sarà, con buona probabilità, l’ultima edizione della Champions League che molti calciatori di primo piano giocheranno con le rispettive squadre. I contratti in scadenza a fine stagione infatti sono tanti e importanti: per alcuni il rinnovo è praticamente solo una formalità, per altri l’addio è già praticamente certo.

In porta, inevitabile, troviamo Gigi Buffon. A giugno scadrà il suo contratto con la Juventus, ma non è da escludere un prolungamento del 43enne bianconero anche per la prossima stagione. Discorso diverso per i due centrali della top11, ovvero Sergio Ramos e David Alaba: il primo, se non ci sarà un intervento forte di Florentino Perez, lascerà il Real Madrid. Ed il suo sposto potrebbe prenderlo proprio l’austriaco in uscita dal Bayern Monaco. Capitolo terzini: Juan Bernat da tempo è in trattativa per il rinnovo col PSG, ma ancora la fumata bianca non c’è e chissà se mai arriverà. Dall’altra parte l’istituzione andalusa che è Jesus Navas: il suo rapporto col Siviglia è talmente forte che a fine anno, quando avrà quasi 36 anni, si siederà al tavolo col club e parlerà delle possibilità. A centrocampo Georgino Wijnaldum sarà uno dei parametri zero più ricercati dell’estate, mentre Luka Modric ha già fatto capire di voler rinnovare col Real Madrid. Sulla trequarti, ecco le situazioni più complicate: di Leo Messi abbiamo detto e scritto più o meno tutto. Così come per Angel Di Maria, giocatore che il PSG vorrebbe tenere ma il cui contratto pesa come un macigno. Discroso simile per il compagno di squadra Julian Draxler che a fine anno potrebbe tornare in Germania. Quindi la punta, Sergio Aguero: Guardiola difficilmente vorrà privarsene, chissà se il board dei Citizens la penserà come il tecnico catalano. Soprattutto alla luce dello stipendio extralarge.

La top11 dei giocatori in scadenza (4-2-3-1): Buffon; Jesus Navas, Ramos, Alaba, Bernat; Wijnaldum, Modric; Messi, Draxler, Di Maria; Aguero