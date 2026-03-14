Torricelli: "Con Spalletti la Juve ha cambiato passo. Ma vedo giocatori con poco carattere"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, l'ex difensore bianconera Moreno Torricelli ha parlato della Juventus e di cosa significa per lui questa squadra: "Ci sono 3 o 4 squadre che hanno una storia importante quanto quella della Juventus - ha esordito -. Sono Real Madrid, Barcellona, forse Bayern Monaco. Potrei aggiungere il Manchester United a livello europeo. La Juventus è la squadra che mi ha preso dalla falegnameria, mi ha fatto diventare uomo, un giocatore importante. Mi ha permesso di entrare nella storia del calcio".

Non poteva mancare anche un commento sulla squadra attuale in corso per una qualificazione nella prossima Champions League: "Da quando è arrivato Spalletti, ha cambiato passo e ha tirato fuori il massimo. Speriamo per la Champions". Torricelli ha poi parlato di Gatti e se si rivede un po' nella figura del numero 4 bianconero: "Sono per l’unicità del giocatore. Ma capisco: lui muratore, io falegname. Fare questi accostamenti è sempre un po’ azzardato. Però è un giocatore di personalità".

E proprio sulla personalità della squadra si sofferma in conclusione. "Sì, vedo giocatori con poco carattere, che si perdono in un bicchiere d’acqua. Quando non sei sereno fai fatica a tirare fuori il meglio".