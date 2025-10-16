TMW Torricelli: "Strano vedere la Fiorentina così. A Fagioli consiglio di sorridere"

Nel corso della sua intervista a TMW, l'ex difensore Moreno Torricelli ha parlato anche della Fiorentina e nello specifico di due giocatori che hanno seguito la sua strada passando dalla Juventus alla società viola:

La difficoltà della Fiorentina?

"Si pensavano altre cose all'inizio. Vederla così in difficoltà mi fa strano, perché la ritengo una buona squadra. Pioli è un ottimo allenatore, sta incontrando difficoltà sotto il profilo dei risultati perché dal punto di vista del gioco può essere una squadra in grado di fare bene, anche se non concretizza. La qualità della rosa secondo me verrà fuori, è chiaro che senza i risultati un po' di pressione in più la si ha".

Cosa pensa di Kean?

"L'ho sempre ritenuto un ottimo attaccante, ha fisico, forza, carattere e qualità tecniche importanti. Sapevo che prima o poi sarebbe esploso, sta dimostrando di avere una maturità mentale che gli permette di mettere in campo quello strapotere fisico".

Un consiglio per Fagioli?

"Ha qualità clamorose, un talento incredibile. E' giovane, sicuramente il passato recente lo ha segnato e non poco, anche perché non è semplice uscire da quei problemi. Io gli consiglio di sorridere, di divertirsi con la palla, perché può ancora conquistare il mondo. Sono un suo estimatore, credo e spero possa dimostrare le sue qualità".