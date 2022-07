Tottenham-Roma, le formazioni ufficiali: Mou schiera Dybala con Zaniolo e Abraham

vedi letture

Tra circa un'ora il Tottenham sfiderà in amichevole in Israele la Roma. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, che vedrà Paulo Dybala scendere in campo dall'inizio insieme a Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham, nell'attacco dei giallorossi.

TOTTENHAM (3-5-2): Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Doherty, Hojberg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

A disposizione: Forster, Austin, Spence, Royal, Davies, Lenglet, Sessegnon, White, Sarr, Bentancur, Lucas, Bryan, Richarlison

Allenatore: Antonio Conte

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

Allenatore: José Mourinho