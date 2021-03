Totti: "I social hanno fatto sbarellare i calciatori. Oggi ci sono tanti giocatori costruiti"

vedi letture

Nella lunga intervista concessa al settimanale "Sette", Francesco Totti ha parlato anche dei cambiamenti del calcio e anche della vita "senza pallone" che lo ha coinvolto dopo il termine della carriera: "Il calcio è cambiato in tutto e per tutto. Prima c'erano più giocatori tecnici, c'era più scuola anche per i fondamentali. Sono successe tante cose: prima l'arrivo dei social che ha fatto sbarellare e rendere più individualisti i calciatori, poi il campionato col Covid e senza pubblico. Il problema è più di fondo, stanno sparendo i campioni. Ora ci sono meno campioni e più giocatori costruiti". Poi sulla vita dopo il campo: "Stare senza pallone sarebbe un lutto per me. Per questo ho deciso di avviare un'attività lavorativa nel calcio. È il mio sfogo, la mia passione e nessuno potrà togliermelo".