Tra Luis Alberto e Lazio è rottura. Dove potrebbe andare il centrocampista spagnolo?

Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio. L'intenzione manifestata da parte dello spagnolo è stata quella di rescindere a fine stagione ma la società del presidente Claudio Lotito è stata chiarissima. No. Non libererà il fantasista iberico ma lo farà partire, visto che ha ancora quattro anni di contratto coi capitolini, soltanto per una cifra che secondo le ultime che arrivano da radiomercato potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.

Dove può andare Luis Alberto?

All'estero sarebbero già due le società che si sarebbero fatte avanti l'Olympique Marsiglia e l'Atletico Madrid. Il numero uno della formazione transalpina. Pablo Longoria, da tempo conosce e stima lo stesso Luis Alberto e adesso potrebbe rappresentare un'occasione importante da regalare ai tifosi del Velodrome. E poi l'Atletico Madrid: da lungo tempo lo stesso giocatore spagnolo vorrebbe tornare a giocare in patria, nel recente passato il Siviglia avrebbe voluto riabbracciarlo (e anche il Cadice era in lizza). Stavolta potrebbe essere la volta buona.

Quanto perderebbe la Lazio a bilancio?

I conti li hanno fatti i colleghi di Calcio&Finanza. La Lazio ha acquistato Luis Alberto dal Liverpool nell’estate del 2016 per 4 milioni di euro. Al 30 giugno 2023, il valore netto contabile del cartellino del giocatore era pari a 471mila euro, mentre al 31 dicembre 2023 era pari a 387mila euro dopo un ammortamento di 84.595 euro. Nel secondo semestre, complice il rinnovo, l’ammortamento dovrebbe scendere a circa 55mila euro, con un costo storico al 30 giugno 2024 pari a 332mila euro. Praticamente nulla, o quasi. Ma zero, con un contratto così lungo, non sarebbe abbastanza (giustamente) per Claudio Lotito.