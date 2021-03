Tra poco Lazio-Juve, Immobile spauracchio numero uno: già tre gol segnati allo Stadium

vedi letture

Ciro Immobile sarà lo spauracchio numero uno per la Juventus stasera nel big match che la Lazio giocherà stasera all'Allianz Stadium. L'attaccante campano è infatti particolarmente ispirato contro i bianconeri, che lo hanno lanciato nel calcio che conta. Sono ben tre i gol realizzati dal napoletano allo Stadium. Come lui anche Mauro Icardi e Josip Ilicic, mentre nessun altro è riuscito a fare meglio nell'impianto sabaudo contro la Vecchia Signora. I numeri migliorano se si considerano tutti i confronti diretti: sono sei i gol e due gli assist in totale contro la Juve. La difesa juventina dovrà dunque avere un occhio di riguardo per il vincitore dell'ultima Scarpa d'Oro.