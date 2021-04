Tra rinnovo e offerte dall'estero: Cuadrado e il futuro. La Juve potrebbe farne a meno?

Il presente di Juan Cuadrado è a tinte bianconere, ma il futuro, visto il suo contratto in scadenza nel 2022, è ancora da scrivere. Le offerte dall'estero non mancano, con il Galatasaray che per ultimo si è fatto sentire e che presto potrebbe iniziare a fare sul serio, ma la domanda che sorge spontanea, viste anche le tante difficoltà incontrate in questa stagione, è semplice: la Juventus potrebbe davvero fare a meno del colombiano? La risposta, senza riflettere troppo, è no. Il colombiano è uno dei punti fermi tra i titolarissimi bianconeri e la passata stagione è stato eletto come miglior terzino destro della Serie A, ma per poter puntare ancora su di lui la società dovrà blindarlo, perché è impensabile che il giocatore possa iniziare il prossimo campionato senza avere messo nero su bianco il rinnovo.

I contatti tra le parti sono iniziati lo scorso dicembre ma ancora non si è arrivati alla fumata bianca, anche perché almeno fino a oggi nessuno aveva fretta. Adesso però il tempo inizia a stringere e con la possibilità, sempre più concreta, che possa esserci un'altra rivoluzione in casa Juve, Cuadrado potrebbe rappresentare uno dei cardini anche del nuovo corso. La sconfitta contro il Benevento prima della sosta e il pareggio nel derby contro il Torino di sabato hanno infatti fatto addensare le nubi sopra la testa di Andrea Pirlo, che mercoledì contro il Napoli si giocherà una bella fetta del suo futuro alla Vecchia Signora, ma a prescindere da tutto questo è difficile che il club bianconero possa rinunciare a una delle certezze che ha attualmente in rosa e dovrà respingere gli attacchi provenienti da altre società. Blindare Cuadrado appare come una necessità: nelle prossime settimane sono attese novità, perché questa Juventus non può rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori, uno di quelli che rappresentano una garanzia.