Ufficiale Triplo salto per il portierino Pentima: arriva all'Inter dai dilettanti del Cjarlins Muzane

Nuova avventura per Alessandro Pentima, giovanissimo portiere classe 2008 che fa un grande salto dai dilettanti del Cjarlins Muzane all'Inter, dove almeno inizialmente dovrebbe giocare con la squadra Primavera. Ufficiale il suo trasferimento, l'ha reso noto la compagine di Serie D.

Il presidente del club, Vincenzo Zanutta, ha detto: "Il passaggio di Alessandro ad una società blasonata come l’Inter è motivo d’orgoglio non solo per la nostra società, ma per tutto il territorio. Si tratta di un ragazzo che in questi anni si è sacrificato molto, lavorando e seguendo i tecnici che l’hanno accompagnato nella sua crescita. Continua, anche per il Cjarlins Muzane, la tradizione dei portieri: dopo Semuel Pizzignacco, che quest’anno ha esordito in serie A con il Monza, un altro estremo difensore che approda ad un club professionistico della massima serie. Sono molto orgoglioso di Alessandro, cui auguro i migliori successi".

Lo stesso per il direttore generale Denis Fiorin: "Grande soddisfazione per Alessandro. Negli ultimi due anni ha lavorato tanto, allenandosi anche in prima squadra e siamo orgogliosi approdi in un club di primissima fascia, rinnovando la tradizione di grandi portieri che questo territorio ha sempre avuto. Ha dimostrato le qualità per essersi meritato questa opportunità, siamo orgogliosi per averlo accompagnato nel suo percorso calcistico. Questo trasferimento consolida il valore del nostro settore giovanile e la sua continua crescita: in questa stagione, dopo Alessio Turolo passato al Parma, Alessandro è il secondo ragazzo che approda dal Cjarlins Muzane ad una società professionistica di serie A".