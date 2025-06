Tudor rinnova con la Juve: ora vuole fare bene al Mondiale per Club

La Juventus prosegue la preparazione in vista del Mondiale per Club e ieri alla Continassa è arrivato John Elkann. Il patron bianconero ha voluto incontrare la squadra a pochi giorni dalla partenza per gli Stati Uniti. Elkann è sceso in campo al fianco di Chiellini e insieme a loro c’erano anche Comolli e Ferrero. Il proprietario della Juventus si è intrattenuto con i giocatori bianconeri e con Igor Tudor. Elkann ha voluto caricare la squadra prima di questo appuntamento così importante, chiedendo ai calciatori massimo impegno in vista del Mondiale per Club. Dopodiché la Juventus ha cominciato l’allenamento al quale non hanno preso parte Gleison Bremer e Manuel Locatelli che hanno lavorato a parte. Alla Continassa si sono rivisti i primi nazionali e in particolare sono tornati alla base Kalulu, Kolo Muani, Cambiaso, Rugani e Gatti. Oggi, la Juventus proseguirà gli allenamenti e sarà in programma una seduta pomeridiana. Venerdì, la squadra riposerà mentre sabato è prevista la partenza per Washington.

Tudor rinnova fino al 2027: firma prevista venerdì prima della partenza per gli USA.

La Juventus ha inaugurato il nuovo corso con l’arrivo del direttore generale Damien Comolli, e una delle prime decisioni è stata quella di confermare Igor Tudor sulla panchina bianconera. Il tecnico croato ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo del contratto fino al 2027, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. La firma è attesa per venerdì, prima della partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti. Nel nuovo accordo è stata anche eliminata la clausola unilaterale che permetteva alla Juventus di interrompere il rapporto entro la fine di luglio. Tudor, già legato al club da un rinnovo automatico fino al 2026 scattato con la qualificazione alla Champions League, ha convinto dirigenza e squadra con il lavoro svolto nelle ultime settimane. Lo stesso Comolli, in conferenza stampa, ha elogiato il tecnico ricordando la sua esperienza al Marsiglia: “Quando era al Marsiglia ci ha battuto due volte. Abbiamo anche riso di questo. L’intensità e la tenuta fisica e mentale che aveva il suo Marsiglia mi avevano colpito. Ha fatto un lavoro eccezionale lì.”

Si attende un confronto tra Vlahovic e Comolli.

Damien Comolli, durante la conferenza stampa di presentazione, si è soffermato anche sulla situazione di Dusan Vlahovic: “Ho parlato con Dusan e voglio capire cosa voglia fare. È un top player, ma qualcosa in questa stagione non ha funzionato. Devo parlare direttamente con lui e comprendere le sue intenzioni, anche dal punto di vista contrattuale. Solo allora potrò prendere una decisione. Bisogna capire le sue intenzioni”. Comolli incontrerà quindi direttamente Vlahovic e i due si confronteranno sulle rispettive posizioni. La Juventus sarebbe disposta a valutare un rinnovo contrattuale per DV9, ma certamente non alle attuali cifre di ingaggio. Per arrivare a un accordo, Vlahovic dovrà quindi accettare una riduzione dello stipendio. In caso contrario, si arriverà ad una separazione. Il bomber serbo è in scadenza nel 2026 e la Juventus non può permettersi di tenerlo con un solo anno di contratto. Senza rinnovo, quindi, le strade del club bianconero e del giocatore si separeranno. Su di lui ci sono Fenerbahce, Atletico Madrid e Milan, e la Juventus valuta la sua cessione tra i 30 e i 35 milioni di euro. Solo dopo il confronto tra Comolli e DV9 si capirà quale sarà il destino del giocatore e se davvero le parti si separeranno.