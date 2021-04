Tutti pazzi per Braaf a Udine. Collovati: "Non può passare da essere immaturo a nuovo Messi"

vedi letture

In un fondo su Il Gazzettino, Fulvio Collovati parla anche di Jayden Braaf, gioiello di casa Udinese. "E' un giovane di valore, la cosa è fuori discussione. Ancora una volta è stata brava la società a saper cogliere l'attimo giusto per portarlo in dote a Udine. E' il frutto dell'ottimo lavoro di scouting e delle relazioni instaurate in Premier. Poi nel giudicarlo bisogna essere equilibrati e obiettivi: non si può passare dal concetto del Braaf immaturo e fragile del dopo Atalanta, al Braaf fenomeno e nuovo Messi dopo la rete al Benevento".