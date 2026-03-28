Tutti pazzi per Ndicka: almeno 5 top club sulle tracce dell'ivoriano. Ecco quanto chiede la Roma

Il nome di Evan Ndicka è pronto a diventare uno dei più chiacchierati in vista della prossima sessione estiva. Il difensore della Roma, protagonista di un’annata finora molto positiva, ha attirato l’attenzione di diversi top club europei. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il Barcellona lo segue da tempo, mentre Tottenham e Liverpool sarebbero pronti ad affondare il colpo per rinforzare il reparto arretrato.

Alla lista delle pretendenti si è aggiunto anche il Manchester United, che sta osservando con attenzione l’evolversi della situazione, mentre resta vigile anche il Bayern Monaco. Un interesse diffuso che conferma quanto il profilo dell’ivoriano sia apprezzato a livello internazionale. Non è una novità, visto che già nella scorsa estate il Tottenham aveva fatto un tentativo concreto senza però riuscire a chiudere l’operazione.

La Roma, dal canto suo, non ha intenzione di privarsi facilmente del giocatore, ma non esclude valutazioni in presenza di offerte rilevanti. Sempre secondo la stessa fonte, una proposta superiore ai 40-45 milioni di euro potrebbe spingere il club capitolino a trattare. Molto dipenderà anche dalle esigenze legate ai paletti UEFA, che potrebbero portare a una cessione importante entro il 30 giugno.