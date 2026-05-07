TMW Scenari e possibilità: lo scambio Ndicka-Koopmeiners risolverebbe un triplo problema

Evan Ndicka è uno dei calciatori che la Juventus sta valutando per la stagione che verrà. Il centrale ivoriano oggi guida della difesa della Roma è il primo indiziato a lasciare la Capitale entro il 30 giugno così da permettere al club della famiglia Friedkin di definire quelle plusvalenze necessarie per ottemperare agli accordi stipulati con la UEFA un triennio fa. Classe '99, nato a Parigi, il centrale che quasi tre anni fa decise di rappresentare la Costa d'Avorio ha oggi una valutazione che si aggira sui 30-35 milioni di euro. Una cifra eventualmente da inserire tutta nella voce 'plusvalenze' dato che la Roma lo ingaggio nell'estate 2023 a parametro zero.

Con Bremer che ha una clausola da 54 milioni di euro e Gatti che dinanzi a una buona offerta può lasciare la Juve, Ndicka rappresenterebbe una buona soluzione per Spalletti per la prossima stagione. Un centrale di sicuro affidamento che quest'anno ha guidato la difesa di Gasperini, che conosce bene il nostro campionato e che nell'undici titolare bianconero potrebbe inserirsi con facilità e rapidità.

Nell'operazione Ndicka-Juventus potrebbe rientrare anche Teun Koopmeiners. Acquistato nell'estate 2024 per oltre 50 milioni di euro, il centrocampista olandese non ha rispettato le altissime aspettative dettate soprattutto dalla cifra spesa. Non è riuscito a rilanciarsi nemmeno dopo l'arrivo di Spalletti e in estate si cercherà per lui una nuova sistemazione. E quale migliore sistemazione di una Roma che cerca una mezzala titolare ed è guidata dall'allenatore che più di chiunque altro è riuscito a valorizzarlo?

Ovviamente al 7 maggio siamo ancora nella fase delle valutazioni. Delle idee, delle cifre e delle formule ancora tutte da stabilire. Ma uno scambio Ndicka-Koopmeiners col difensore classe '99 a Torino entro il 30 giugno e il centrocampista olandese nel bilancio giallorosso solo da luglio risolverebbe un triplo problema. Andrebbe incontro alle esigenze tecniche di Spalletti e Gasperini e aiuterebbe la società Roma che dovrà vendere almeno un big entro la fine del prossimo mese.