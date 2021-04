Udinese, De Paul: "Penalizzati da un episodio. Dobbiamo raggiungere quanto prima i 40 punti"

Ai microfoni di Udinese TV, il trequartista bianconero Rodrigo De Paul ha analizzato così la sconfitta di questa sera contro il Torino: "Oggi la prestazione c'è stata, abbiamo creato tanto ma non siamo stati abbastanza attenti negli ultimi metri. Siamo stati penalizzati da un episodio e dispiace perché era una partita buona per fare punti e continuare quello che stiamo facendo, siamo amareggiati per il risultato ma tranquilli per la prestazione. Delle volte non ci sono spiegazioni, il calcio è così e noi non abbiamo segnato nonostante le molte occasioni create. Dispiace aver perso, abbiamo da lavorare ma questa squadra è abituata a pedalare. Io come capitano devo sempre dare l'esempio e mi piace spingere i miei compagni, mi trovo in un gruppo di cui sono veramente contento di essere il leader, è un grande spogliatoio. Dobbiamo raggiungere il prima possibile i 40 punti e da domani dobbiamo iniziare subito a pensare al Crotone perché sarà certamente una gara dura".