Udinese, il dg Collavino: "La riapertura degli stadi è un segnale di speranza e positività"

Il Direttore Generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha parlato così del prossimo ritorno dei tifosi negli stadi italiani ai microfoni di Udinese Tv: "Permettere la riapertura è molto importante. È un segnale di speranza e di positività per l’intero mondo sportivo, soprattutto verso i tifosi e i nostri partner che hanno già usufruito dei nostri servizi qui alla Dacia Arena. Lo abbiamo detto tante volte, il calcio senza i tifosi non è calcio. Il Covid, oltre a mettere a rischio la salute di tutti noi, rischia anche di intorbidire le nostre passioni, le nostre emozioni e noi non vogliamo assuefarci. Abbiamo bisogno del calore dei nostri tifosi. Sappiamo l’importanza che i nostri tifosi e i nostri partner hanno avuto in passato e questo è il motivo per cui accogliamo con entusiasmo la notizia di una possibile riapertura già in questa stagione".

Cosa vi aspettate come club? Vi eravate mossi in anticipo rispetto a tutti con il test Re-start attuato in occasione di Udinese-Fiorentina...

"Il test Re-start, ovvero la possibilità attraverso l’utilizzo di un dispositivo di garantire sicurezza all’interno dello stadio attraverso il mantenimento della distanza e il tracciamento nel rispetto della privacy, ha avuto grande successo e lo abbiamo presentato alle istituzioni calcistiche e sportive per dare un segnale concreto di come attraverso la tecnologia, materia in cui Gianpaolo Pozzo è stato un innovatore, si possa puntare alla riapertura degli stadi. È stato importante anche per dare un segnale all’esterno e per dire ai tifosi e ai partner “noi stiamo andando avanti e vogliamo farci trovare pronti in questa direzione”. È stato importante vedere come diversi scienziati, ad esempio il prof. Bassetti, siano in questo momento favorevoli ad una riapertura degli stadi. L’auspicio è che con il graduale miglioramento della situazione epidemiologica e con la ripartenza del mondo economico e produttivo si possa considerare la riapertura degli stadi in questo campionato e con la capienza del 25% che è stata suggerita per il campionato europeo".