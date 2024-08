Ufficiale Udinese, il giovane Asante va a farsi le ossa in Belgio: prestito al Charleroi

Raymond Asante, giovane esterno offensivo dell'Udinese, lascia i bianconeri in prestito e passa in prestito al Charleroi, in belgio. Questo il comunicato del club belga:

"Il Royal Charleroi Sporting Club è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Raymond Asante (20 anni) e l'Udinese Calcio per quanto riguarda il prestito stagionale del giocatore. Asante, nato il 27 maggio 2004, è una giovane ala di origine ghanese, vivace e abile, Raymond proseguirà quindi la sua crescita sportiva all'interno del nucleo professionistico durante questa stagione con le Zebras. Dopo aver esordito allo Young Apostoli FC (Ghana), notato dagli osservatori dell'Udinese Calcio (Serie A), Raymond ha poi lasciato il suo Paese d'origine per approdare in Europa. Con l'Udinese Primavera - la squadra di speranza dell'Udinese Calcio - Raymond ha giocato un totale di 53 partite per 23 gol e 13 assist. La dirigenza, lo staff, i giocatori, i tifosi e l'intera grande famiglia delle zebre uniscono le loro voci per dare il benvenuto a Raymond e al pieno successo in questa nuova fase della sua carriera. Benvenuto a Mambourg, Raymond!".