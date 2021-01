Udinese, Mandragora vuole il Torino ma l'affare non è chiuso: a breve l'incontro decisivo

vedi letture

Rolando Mandragora ha espresso la propria preferenza verso la destinazione Torino, ma l'affare non è ancora chiuso. Su di lui ci sono ancora anche Fiorentina e Cagliari ma i granata sono decisamente avanti per l'acquisto in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo. Tra oggi e domani dovrebbe esserci l'incontro decisivo per chiudere e c'è ottimismo per il buon esito della trattativa. A riportarlo è Tuttosport.