Udinese, Marino: "Pussetto sfortunato. Rosa adeguata, non bisogna tornare sul mercato"

vedi letture

Il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club dell'infortunio di Pussetto. "Si tratta di bruttissima perdita dal punto di vista umano e tecnico. Siamo sfortunati, è il secondo crociato dopo Jajalo, Nacho stava dando tantissimo. C'è un danno tecnico evidente per l'Udinese. Ci eravamo già premuniti in estate con una rosa adeguata. Da inizio, tra covid e infortuni, abbiamo avuto tante assenze. Okaka e Lasagna, quelli che erano stati i due nostri attaccanti titolari, sono stati fuori per molto tempo. La rosa comunque è adeguata. Abbiamo recuperato Forestieri, che era stato protagonista, c'è anche Deulofeu che deve tornare a pieno regime. Se tutti recuperano non c'è bisogno di tornare sul mercato. Là davanti ad inizio stagione c'era abbondanza".