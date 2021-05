Udinese, Nestorovski fa il mea culpa: "Finale di stagione deludente, non raggiunti gli obiettivi"

L’attaccante dell'Udinese, Ilija Nestorovski, è stato l’ospite della puntata di questa sera di “Udinese Tonight”. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Non è il finale di campionato che mi aspettavo e che la squadra voleva fare. Volevamo dare soddisfazioni ai tifosi e concludere la stagione nella parte sinistra della classifica. Questo campionato sta finendo male perché le ultime partite oltre a non vincerle le abbiamo perse male. Sono molto dispiaciuto e come me anche tutti i miei compagni. È una finale di campionato deludente. Volevamo finire bene, volevamo vincere alcune partite in casa e finire nella parte sinistra della classifica. Adesso siamo molto delusi perché non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi.

Adesso sto bene. Sono passate tre settimane dall’intervento. Il recupero e le terapie stanno andando bene, ogni girono lavoro 4/5 ore. Anche mentalmente sto bene perché sono testardo. Lo so che tornerò più forte di testa. Sono deluso perché non riuscirò a giocare all’Europeo, ma questa è la vita. Era destino.

Siamo stati sfortunati quest’anno se parliamo di infortuni. Quasi tutti i miei compagni si sono fatti male da soli mentre io con un'entrata in allenamento. Per questo sono un po' più arrabbiato. Gli infortuni in allenamento fanno più rabbia.

Non penso alle tempistiche della ripresa, mi concentro sul presente un giorno alla volta. È stato un brutto infortunio, non voglio impormi delle tempistiche per il rientro. Voglio lavorare bene e spero di rientrare in campo il prima possibile.

Per il prossimo anno dobbiamo portare le cose positive del campionato e migliorare quelle negative. Secondo me dobbiamo cambiare la mentalità: dobbiamo allenarci per vincere ogni partita, solo così possiamo diventare una squadra vincente.

Passerò l’estate a Udine, ma penso che andrò comunque in Macedonia il 7 giugno. Voglio seguire la Nazionale agli Europei per dare ai miei compagni la carica. Parteciperò all’Europeo come tifoso".