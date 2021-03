Udinese, Nestorovski gol contro la Fiorentina: "Nelle difficoltà riusciamo a far uscire il gruppo"

vedi letture

Ospite di Udinese Tonight, l'attaccante bianconero Ilija Nestoroski ha parlato anche del suo gol che regalato la vittoria contro la Fiorentina: "Quando ho visto la palla entrare in porta non ho pensato a niente. Ero solo molto contento perché sono riuscito ad aiutare i miei compagni. Quando ho segnato il goal, a tre minuti dalla fine della partita, sapevo che avremmo conquistato i tre punti. Sono molto felice per questo. Quando siamo in difficoltà riusciamo a far uscire il gruppo.Lo abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo. Anche con tanti giocatori indisponibili siamo riusciti a battere la Fiorentina. Festeggiare sotto la Curva Nord dopo il goal mi è mancato tantissimo. Mi è dispiaciuto molto vedere la Nord vuota, ma spero di rivedere presto i tifosi allo stadio".