Udinese, nome nuovo per il centrocampo: piace Lazar Tufegdzic dello Sporting Subotica

vedi letture

Nome nuovo per il mercato dell'Udinese, squadra sempre in prima linea quando c'è da individuare un nuovo talento fuori dall'Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il nome nuovo per i friulani è Lazar Tufegdzic, centrocampista serbo classe '97 che gioca in patria nello Sporting Subotica.