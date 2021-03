Udinese, Okaka: "Anno travagliato per me, ma per fortuna non è ancora finito"

vedi letture

Intervistato da Udinese TV, l’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka commenta il ko patito oggi dai friulani contro la Lazio: “Sicuramente è stato un anno travagliato per me ma per fortuna ancora non è finito - ha esordito -. Ho lottato tanto per recuperare la forma, sono tornato con il Parma ma poi mi sono dovuto fermare nuovamente e oggi sono contento di essere tornato in campo, adesso penso solo a trovare la miglior condizione possibile per aiutare la squadra”.

Sulla partita: “Dobbiamo dare il merito agli avversari ma oggi abbiamo fatto una bella partita di carattere, andando all'arrembaggio per cercare di agguantare il pareggio nel secondo tempo. La mentalità l'abbiamo assorbita ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, alla fine però quando dai tutto in campo non hai nulla da recriminare. Sicuramente la sosta arriva in un buon momento per noi anche perché abbiamo diversi nazionali che non partiranno e potranno recuperare la condizione, poi avremo le ultime 10 partite che saranno le più importanti e nelle quali dobbiamo fare più punti possibile lottando fino all'ultimo".