Udinese, Palma: "Sono stato ingenuo nella situazione del rigore"
Matteo Palma, difensore dell'Udinese, ha parlato al termine della gara persa per 2-0 contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del giocatore bianconero.
L'emozioni di aver giocato allo Stadium?
"Sono contento di aver giocato in uno stadio bellissimo sicuramente tra i più belli d'Italia e d'Europa. Purtroppo sono stato sfortunato in due episodi. Nella situazione dell'autogol non potevo fare molto ed è sfortuna. Invece sul rigore sono stato un po' ingenuo, però mi porto dietro buone emozioniate mi aiuteranno per il mio futuro".
