Udinese, per Cristo Gonzalez futuro in Spagna: lo vuole lo Sporting de Gijon

La stagione al Mirandes per Cristo Gonzalez si è conclusa con 4 gol e 2 assist in 20 presenze, non abbastanza per convincere l'Udinese a puntarci in vista della prossima stagione: secondo udineseblog.it, le richieste non gli mancano e il suo rientro in Italia dovrebbe essere solo momentaneo. Oltre alle note sirene messicane, su di lui c'è lo Sporting de Gijon.