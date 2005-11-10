Udinese, possibile ritiro anticipato in vista del Lecce: il club cerca una svolta

L'Udinese potrebbe anticipare la partenza per il ritiro, inizialmente programmata per venerdì, in vista della gara casalinga contro il Lecce. Come riportato da TuttoUdinese, la società sta valutando questa possibilità per permettere alla squadra di concentrarsi maggiormente su un appuntamento diventato fondamentale per il momento dei bianconeri.

La scelta arriva dopo quattro sconfitte consecutive, una serie negativa che ha fatto scivolare la formazione friulana al quindicesimo posto in classifica. Domenica 18 ottobre, alle 12:30, al Bluenergy Stadium servirà una risposta per interrompere il momento difficile e ritrovare fiducia. La partita contro i salentini rappresenta quindi un'occasione importante per rilanciarsi, sia sul piano dei risultati sia su quello del morale.