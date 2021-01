Udinese, Pozzo ha annullato il ritiro ma ora pretende il riscatto contro la Samp

Ritiro annullato in casa Udinese. Ora la squadra deve ripagare la fiducia di Gianpaolo Pozzo dopo la decisione del patron che è tornato sui suoi passi. Come riferito dal Corriere dello Sport, i friulani non hanno alibi anche se Gotti dovrà fare a meno di 6 elementi e in attacco avrà gli uomini contati. Stasera a Genova contro la Sampdoria di Ranieri potrebbe bastare il minimo sindacale (il pareggio) per scongiurare la crisi, considerando i 3 punti racimolati dai bianconeri nelle ultime 6 gare.