Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Da quando sono qui mai fatti punti con il Milan, vogliamo centrare l'obiettivo"

Udinese, Runjaic: "Da quando sono qui mai fatti punti con il Milan, vogliamo centrare l'obiettivo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:43Serie A
Davide Marchiol

12.20 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 18:00 il Milan a Sab Siro per la trentaduesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

12.30 - Inizia la conferenza stampa.

Udinese già a 40 punti con anticipo per il secondo anno consecutivo, ora sette partite per migliorare ulteriormente il bilancio:
"Ovviamente il nostro obiettivo è cercare di chiudere al meglio questa stagione, migliorando i numeri della precedente. Come detto più volte, sarebbe un gran bel passo in avanti superare i 50 punti. Un obiettivo ancora possibile, ma dobbiamo restare concentrare e lavorare duramente. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per ottenere il massimo, abbiamo meno pressione rispetto ad altre squadre ma le motivazioni non ci mancano. Possiamo giocare con la testa sgombra, ma non vuole dire giocare in maniera troppo spensierata. Non siamo ancora riusciti da quando sono arrivato ad ottenere punti con il Milan, hanno la seconda miglior difesa del campionato, hanno tanta qualità, erano secondi in classifica fino alla giornata scorsa e ora faranno di tutto per ripartire dopo la sconfitta con il Napoli. Abbiamo i nostri obiettivi e faremo di tutto per raggiungerli anche contro il Milan a San Siro, domani ci saranno molti tifosi che guarderanno la partita in Italia. Molti spettatori chiaramente si collegheranno per guardare il Milan, ma vogliamo far vedere di cosa è capace l'Udinese".

Come arriva la squadra al Milan? Come stanno Zemura e Buksa?
"Se tutto va bene Zemura ci sarà nelle ultime due o tre partite. Buksa invece ha lavorato molto bene, il piano è di portarlo con noi a Milano, vedremo se potrà scendere in campo. Averlo con noi sarebbe già una bella notizia, se riuscirà a lavorare anche tutta la settimana prossima migliorerà ulteriormente e sarà con noi per le partite. Ha giocato un'annata a livello medio, purtroppo ha avuto degli infortuni, è ragazzo con ambizioni, che lavora duramente e che sta lavorando tanto per tornare in campo. Vuole mostrare qualità e di poter essere un giocatore importante per noi. Incrocio le dita per lui che possa dare il suo contributo. Fino ad ora ha mostrato le sue qualità a tratti, segnando due gol importanti per noi. Un primo passo importante sarebbe averlo con noi domani in panchina, vedremo se la rifinitura andrà bene, ma sono fiducioso che sia con noi".

Torna Davis, l'idea di mettere tre giocatori offensivi viene scartata o resta un'opzione anche con lui?
"Non voglio escludermi nessuna opportunità, il 3-4-2-1 resta un'opzione così come il 3-5-2, sicuramente non giocheremo a 4 come all'andata, il che non vuol dire che non stiamo pensando a dei cambiamenti. Davis chiaramente contro il Como ci è mancato, un giocatore in fiducia, in forma e che ci dà tanto. Ci sono diverse opportunità, prenderò delle decisioni definitive prima della gara".

Che Milan si aspetta?
"E' possibile che il Milan cambi un po' il modulo di gioco ma non importa così tanto perché la qualità è alta e quello è indipendente dal modulo. Dovremo giocare una gara d'alto livello, sapendo che possono essere molto forti in contropiede e negli uno contro uno. E' una delle squadre top del campionato, non è nulla di nuovo. Ha giocatori importanti anche in panchina, che possono dare molto, il fattore decisivo sarà quello che faremo in campo. Vedremo l'evoluzione della partita".

Si è dato una spiegazione sul calo di rendimento di Atta?
"Su Atta mi sono espresso più volte, è un ragazzo che ha già fatto passi avanti importanti. Ci sta un momento di stagnazione in un percorso di crescita, conoscevamo il suo percorso di crescita prima che arrivasse qui. Contro il Como ha già giocato molto meglio rispetto alle partite precedenti, non ci sono fattori che ci facciano dubitare sui suoi margini di miglioramento. Un percorso di crescita può avere alti e bassi, è normale, per quanto ci riguarda siamo dell'avviso che ha fatto grandi passi avanti da quando è arrivato, bisogna lavorare ogni giorno e bisogna considerare che è solo alla sua seconda stagione a Udine. E' il principio del long life learning, l'apprendimento dura per tutta la vita, come per tutti noi, è un ragazzo che può fare tante cose sul terreno di gioco, è bravo con i piedi, sicuramente la maturità è un altro fattore importante".

12:43 - Finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri mischia le carte a centrocampo e... Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri mischia le carte a centrocampo e in attacco
Udinese, Runjaic difende Atta: "Non dubitiamo dei suoi margini di miglioramento" Udinese, Runjaic difende Atta: "Non dubitiamo dei suoi margini di miglioramento"
Milan, Allegri: "Non siamo stati bravi a star più vicini all'Inter. Ci saranno cambiamenti"... Milan, Allegri: "Non siamo stati bravi a star più vicini all'Inter. Ci saranno cambiamenti"
Altre notizie Serie A
Francisco Conceicao è cresciuto a dismisura. Primo in A per dribbling tentati e riusciti... Francisco Conceicao è cresciuto a dismisura. Primo in A per dribbling tentati e riusciti
Alisson, Ederson e Bernardo Silva: la lista della spesa di Spalletti per ricostruire... Alisson, Ederson e Bernardo Silva: la lista della spesa di Spalletti per ricostruire la Juve
Incredibile Lautaro Martinez: nuovo infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per... Incredibile Lautaro Martinez: nuovo infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per almeno 15 giorni
D'Aversa: "Le big non hanno giocatori come Simeone, Vlasic e Adams. Il talento non... D'Aversa: "Le big non hanno giocatori come Simeone, Vlasic e Adams. Il talento non basta"
Vaciago: "Imporre gli italiani è illegale e antistorico. E Yamal nel 2024 non poteva... Vaciago: "Imporre gli italiani è illegale e antistorico. E Yamal nel 2024 non poteva essere convocato"
Massimiliano Allegri può salutare il Milan? Dipende dai piani, ma c'è anche il Real... TMWMassimiliano Allegri può salutare il Milan? Dipende dai piani, ma c'è anche il Real Madrid
La Fiorentina ripartirà da Vanoli? Ezio Sella: "C'è da riflettere e ristrutturare"... TMWLa Fiorentina ripartirà da Vanoli? Ezio Sella: "C'è da riflettere e ristrutturare"
Genoa, De Rossi: "Possiamo chiudere un cerchio conquistando i tre punti" Genoa, De Rossi: "Possiamo chiudere un cerchio conquistando i tre punti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Incredibile Lautaro Martinez: nuovo infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per almeno 15 giorni
Immagine top news n.2 Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus: l'annuncio e tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Italia, sarà Silvio Baldini il ct per le due amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia
Immagine top news n.4 Problemi in attacco per il Milan, Allegri: "A volte succede, ma la qualità dei nostri giocatori è alta"
Immagine top news n.5 Champions senza italiane e senza... italiani. Solo 4 su 176 giocatori nei quarti (ma uno è un 3° portiere)
Immagine top news n.6 Italia ripescata al Mondiale? Il giornalista iraniano: "Immeritato, ma arriverebbe almeno ai quarti"
Immagine top news n.7 L'ultima idea Inter per il dopo Sommer arriva dalla Francia: chi è Risser
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.3 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
Immagine news podcast n.4 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cagni: "Gasperini non racconta balle: se gli dai rosa di 22-23 giocatori lui vince"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, la prima richiesta che dovrà fare Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "Juventus, servono sei titolari. Conte ideale per la Nazionale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Alisson, Ederson e Bernardo Silva: la lista della spesa di Spalletti per ricostruire la Juve
Immagine news Serie A n.2 Incredibile Lautaro Martinez: nuovo infortunio al polpaccio, l'Inter lo perde per almeno 15 giorni
Immagine news Serie A n.3 D'Aversa: "Le big non hanno giocatori come Simeone, Vlasic e Adams. Il talento non basta"
Immagine news Serie A n.4 Vaciago: "Imporre gli italiani è illegale e antistorico. E Yamal nel 2024 non poteva essere convocato"
Immagine news Serie A n.5 Massimiliano Allegri può salutare il Milan? Dipende dai piani, ma c'è anche il Real Madrid
Immagine news Serie A n.6 La Fiorentina ripartirà da Vanoli? Ezio Sella: "C'è da riflettere e ristrutturare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani esalta Iemmello: "Per noi è irrinunciabile. Avellino? Servirà una grande prova"
Immagine news Serie B n.2 Entella, Chiappella: "Numeri dalla parte del Venezia? Sì, ma noi in casa abbiamo sempre fatto bene"
Immagine news Serie B n.3 Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Bianco difende il Monza: "Percorso straordinario, si guarda troppo il bicchiere mezzo vuoto"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Gorgone: "Non guardiamo l’avversario, conta solo la nostra prestazione"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, media spettatori non in linea col triennio magico del club. Per la A serve Menti pieno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Vigorito: "Floro Flores resta anche in Serie B? Non è il momento di parlarne"
Immagine news Serie C n.2 Bandecchi: "Se i Rizzo fanno fallire la Ternana avranno la massima colpa"
Immagine news Serie C n.3 Presunto stupro di gruppo, nota del Bra: "Distanza da condotte violente. Valuteremo azioni legali"
Immagine news Serie C n.4 Studentessa denuncia stupro di gruppo: tra gli accusati un calciatore ora al Livorno. La nota del club
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, ancora i tifosi in soccorso: raccolti 7.200 euro per la trasferta di Foggia
Immagine news Serie C n.6 Francesco Lamazza: "La regola degli Under ha ucciso la qualità del calcio italiano"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.2 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…