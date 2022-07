ufficiale Atalanta, Heidenreich saluta e va in prestito al FK Jablonec

Operazione in uscita per l’Atalanta. Attraverso i propri canali ufficiali, il club orobico ha comunicato la cessione in prestito di David Heidenreich, difensore classe 2000: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al FK Jablonec il calciatore David Heidenreich a titolo temporaneo”, si legge nella nota del club.