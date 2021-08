ufficiale Atalanta, riscattato Romero. Minusvalenza di 4,8 milioni per la Juve. Ora il Tottenham

L'Atalanta riscatta ufficialmente Cristian Romero dalla Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero nella seguente nota ufficiale: attesa a breve l'ufficialità del trasferimento del difensore argentino dalla Dea al Tottenham.

Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi.

Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore.