ufficiale Bakayoko è del Milan. Depositato in Lega il contratto del centrocampista

Dopo le visite di ieri, il Milan ha concluso tutte le pratiche burocratiche per il passaggio di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea. Il contratto del centrocampista francese, infatti, è stato ufficialmente depositato in Lega. Dunque, non resta che aspettare solamente il comunicato del club di via Aldo Rossi con i dettagli dell'operazione (prestito biennale con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, a 15 milioni di euro).